مسجد الغمامة.. معلمٌ تاريخيٌّ شاهدٌ على إرث المدينة النبوي

وسُمِّي المسجد بالغمامة لما يُروى أن غمامة ظللت النبي- صلى الله عليه وسلم- حين صلى في ذلك الموضع، وقد بُني المسجد في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز – رحمه الله – أثناء ولايته على المدينة المنورة، وأُعيد ترميمه وتطويره في مراحل لاحقة ليحافظ على طابعه التاريخي والمعماري الأصيل.