6 يونيو.. دول مجلس التعاون تحتفل بـ "يوم الشباب الخليجي"

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء ٦ يونيو الجاري، بالنسخة الثانية ليوم الشباب الخليجي، حيث انطلقت النسخة الأولى في يونيو ٢٠٢٢.
وستنظم وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، خلال هذا اليوم عديداً من الفعاليات والأنشطة والبرامج، التي تهدف إلى إبراز جهود دول المجلس الخاصة بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، وكذلك جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بدول المجلس لتذليل العقبات كافة وتسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة وتسويق وتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.
يشار إلى أن يوم ٦ يونيو من كل عام خُصّص للاحتفال بالشباب الخليجي، إيماناً من دول مجلس التعاون والجهات المعنية، بأن الشباب يمثلون في دول المجلس النسبة الأكبر في نسيجها وتكوينها.