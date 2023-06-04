6 يونيو.. دول مجلس التعاون تحتفل بـ "يوم الشباب الخليجي"

وستنظم وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، خلال هذا اليوم عديداً من الفعاليات والأنشطة والبرامج، التي تهدف إلى إبراز جهود دول المجلس الخاصة بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، وكذلك جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بدول المجلس لتذليل العقبات كافة وتسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة وتسويق وتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.