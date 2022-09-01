ما حكم المساهمة مع مَن يضمن الربح بنسبة محددة؟ "المنيع" يجيب

أجاب المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على سائل يقول: ما حكم المساهمة مع شخص يقول إنه يضمن الربح بنسبة محددة؟
وفصّل "المنيع" المسألة، بأنه لا يجوز ضمان الربح في المساهمة، وقال: أعطيك 10٪؛ هذا الربا بعينه، والذي ينبغي إذا أعطاه ماله ليتاجر فيه والربح الذي يحدث من هذه المتاجرة مقسوم بيني وبينك على ما نتفق عليه؛ مثلًا لك 10٪ ولي 90٪ وهكذا أقل أو أكثر، وبشرط أن لا يعيّن".
وأضاف: "ممكن أن يقول المضارب لصاحب المال: إذا أعطيتني المال فالمتوقع من الربح 5٪ أو 10٪ ولا يقول العائد؛ فهذا لا يجوز".