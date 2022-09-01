ما حكم المساهمة مع مَن يضمن الربح بنسبة محددة؟ "المنيع" يجيب

وفصّل "المنيع" المسألة، بأنه لا يجوز ضمان الربح في المساهمة، وقال: أعطيك 10٪؛ هذا الربا بعينه، والذي ينبغي إذا أعطاه ماله ليتاجر فيه والربح الذي يحدث من هذه المتاجرة مقسوم بيني وبينك على ما نتفق عليه؛ مثلًا لك 10٪ ولي 90٪ وهكذا أقل أو أكثر، وبشرط أن لا يعيّن".