منذ 3 سنوات.. إعادة رفع أذان المغرب من "سبالة موضي" أقدم الأوقاف بالدولة السعودية

وعن فناء السبالة فكان يُستخدم كمساحة خارجية يجتمع فيها المُقيمون للترفيه عن أنفسهم ومناقشة أمورهم التجارية، وكما كان مكانًا لإعداد الطعام وصنع الخبز وتخزين الخشب، وحول الفناء بالطابق الأول كانت توجد غرف النوم التي يُقيم فيها التجار الرحل، أما المسجد فيتصل بفناء السبالة عن طريق عدة أبواب، ويُستخدم كـ مكان رئيس تُقام فيه الصلاة بحي الطريف.