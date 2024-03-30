"أمانة الباحة" ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية بالمنطقة

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الأمانة وضعت الخطط للتعامل مع الحالات المطرية؛ حيث تضمّنت هذه الخطط التعامل مع ما قبل الحالة المطرية، وأثناء هطول الأمطار، وكذلك بعدها؛ إذ تمّ توزيع الفرق الميدانية المتخصصة، لرفع جاهزية الطرق، إلى جانب تنظيف مجاري شبكات تصريف الأمطار والسيول، والتأكد من إزالة جميع العوائق التي في مجاري المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببثّ الرسائل والإرشادات، وتوقعات الحالات المطرية عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.