ضمن مجموعة العشرين وبنسبة 16%.. تزايُد المنشورات العلمية والإنتاج البحثي في السعودية

ووفقًا للتقرير، فإن جميع دول مجموعة العشرين شهدت نموًّا هائلاً في قدراتها العلمية على مدار الثلاثين سنة الماضية؛ إذ زاد عدد المنشورات العلمية في المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، وفي الهند بنسبة 11.2%، وفي الصين كان المعدل عند 14.7%، وفي إندونيسيا بنسبة 20.10%. كما نما الإنتاج البحثي في السعودية بنسبة ١٧٪، وفي إندونيسيا بنسبة 26% سنويًّا، وجنوب إفريقيا بنسبة 7.8% سنويًّا، مقارنة بمتوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.6%.