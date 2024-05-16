ملك البحرين يستقبل قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية "33"

ورحّب الملك حمد بن عيسى بالقادة ورؤساء الوفود، وممثلي البلدان العربية في بلدهم مملكة البحرين، متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومعربًا عن شكره وتقديره لهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه القمة، متمنيًا لاجتماعهم المبارك كل التوفيق لخدمة قضايانا العربية، وتعزيز التضامن العربي لما فيه الخير لأمتنا العربية ومصلحة شعوبها الشقيقة.