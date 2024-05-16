ملك البحرين يستقبل قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية "33"

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم، إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك لدى وصولهم إلى مقرّ انعقاد القمة في قصر الصخير.
ورحّب الملك حمد بن عيسى بالقادة ورؤساء الوفود، وممثلي البلدان العربية في بلدهم مملكة البحرين، متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومعربًا عن شكره وتقديره لهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه القمة، متمنيًا لاجتماعهم المبارك كل التوفيق لخدمة قضايانا العربية، وتعزيز التضامن العربي لما فيه الخير لأمتنا العربية ومصلحة شعوبها الشقيقة.
وعبّر القادة ورؤساء الوفود عن الشكر والامتنان والتقدير لجلالة ملك البحرين، على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة منذ لحظة وصولهم إلى مملكة البحرين.
بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لجلالة ملك البحرين، والقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة وممثليها.