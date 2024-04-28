بعد توحيد تاريخ صرف رواتب المتقاعدين.. بنوك تؤكد: سيتم خصم أقساط مايو

وكان راتب شهر أبريل قد تم إيداعه في الحسابات وخصم الأقساط البنكية في 25 أبريل الحالي بينما سيتم إيداع راتب مايو بعد ستة أيام وبالتحديد في تاريخ واحد من الشهر لتوحيد المواعيد ما دفع بالكثير للتساؤل حول أحقية البنك من عدمه في خصم الأقساط من العملاء المتقاعدين مرتين في غضون ستة أيام.