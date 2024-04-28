بعد توحيد تاريخ صرف رواتب المتقاعدين.. بنوك تؤكد: سيتم خصم أقساط مايو

كشفت بعض البنوك عن آلية خصم أقساط تمويل شهري أبريل ومايو بعد توحيد إيداع رواتب المتقاعدين إلى تاريخ 1 ميلادي موضحة بأنه سيتم خصم قسط شهر أبريل كالمعتاد وقسط شهر مايو سيتم خصمه فوراً بعد إيداع الراتب.
جاء ذلك في ردها على الاستفسارات الواردة بعد التضارب والأحاديث حول عدم الخصم من راتب شهر مايو والذي لا يفرق عن راتب شهر أبريل سوى ستة أيام فقط.
وكان راتب شهر أبريل قد تم إيداعه في الحسابات وخصم الأقساط البنكية في 25 أبريل الحالي بينما سيتم إيداع راتب مايو بعد ستة أيام وبالتحديد في تاريخ واحد من الشهر لتوحيد المواعيد ما دفع بالكثير للتساؤل حول أحقية البنك من عدمه في خصم الأقساط من العملاء المتقاعدين مرتين في غضون ستة أيام.
وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين كافة، المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وصرفها بداية كل شهر ميلادي بدءاً من 1 مايو 2024م.
وبيَّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.