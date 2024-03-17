البنك العربي الوطني anb يطلق قافلة "رمضان خير وعطاء" لتوزيع السلال الغذائية

تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وضمن سلسلة مبادراته المجتمعية الخيرية، أطلق البنك العربي الوطني anb قافلته الرمضانية الخيرية لتوزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة في مختلف مناطق المملكة، في صورة تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز أواصر الترابط بين الفئات المجتمعية.
فتحت شعار "رمضان خير وعطاء" وبمشاركة تطوعية من موظفي وموظفات البنك من مختلف قطاعات الأعمال وفروع البنك العاملة على امتداد مساحة المملكة، الذين قاموا بتوزيع المواد الغذائية على آلاف الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 جمعية خيرية في المملكة.
ويأتي تبني البنك العربي الوطني لهذه المبادرة في إطار حرص البنك على تعزيز مفاهيم العطاء والعمل التطوعي، وتجسيداً لروح المشاركة بين منسوبي البنك في هذه المبادرة بما تحمله من أبعاد اجتماعية وخيرية ووطنية مستلهمة من معاني شهر رمضان المبارك بنفحاته الروحانية والخيرية.
يشار إلى أن مبادرة "رمضان .. خير وعطاء" تعد واحدة من جملة مبادرات خيرية وتنموية مجتمعية يتبناها البنك العربي الوطني ويعتزم إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك تحت مظلة برامج المسؤولية الاجتماعية anbsociety.