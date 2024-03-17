البنك العربي الوطني anb يطلق قافلة "رمضان خير وعطاء" لتوزيع السلال الغذائية

فتحت شعار "رمضان خير وعطاء" وبمشاركة تطوعية من موظفي وموظفات البنك من مختلف قطاعات الأعمال وفروع البنك العاملة على امتداد مساحة المملكة، الذين قاموا بتوزيع المواد الغذائية على آلاف الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون مع أكثر من 50 جمعية خيرية في المملكة.