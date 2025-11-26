الهيئة العامة للطرق .. الرياض تحتضن النسخة الثالثة من معرض التنقل السعودي 2025 بمشاركة دولية واسعة

يعود معرض التنقل السعودي 2025 إلى العاصمة الرياض، حيث يعقد خلال المدة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ليواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية رائدة للابتكار في مجالات النقل والبنية التحتية والتنقّل المستدام. ويأتي تنظيم هذه النسخة الثالثة من المعرض بعد النجاح الكبير الذي شهدته نسخة جدة 2024، لتؤكد الدور المحوري للرياض كمركز رئيس في قيادة التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُقام المعرض برعاية معالي المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية لشؤون الطرق، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق (RGA)، وبدعم من الهيئة بصفتها شريكًا إستراتيجيًا رسميًا، وبالتعاون مع شركة Informa Connect. ويستقطب المعرض أكثر من200 عارض يمثلون30 دولة، يعرضون أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجالات النقل والبنية التحتية المستدامة، بمشاركة آلاف المتخصصين والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويشهد الحدث إطلاق مجموعة من التقنيات الجديدة الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير منظومة النقل وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

ويشهد المعرض انعقاد منتدى الطرق المستقبلية العالمية بمشاركة نخبة من قادة قطاع النقل ومخططي المدن من العديد من الجهات من داخل المملكة وخارجها، ومنها: الهيئة العامة للطرق، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وزارة البلديات والإسكان، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبلدية مكة المكرمة.

ويناقش المنتدى العديد من المواضيع الرئيسة، ومنها: الطرق الذكية والبنية التحتية الذكية، تطوير الطرق المستدامة، السلامة على الطرق، إدارة المرور، التنقل الحضري، تخطيط الطرق، والبنية التحتية للطرق المستقبلية. وتأتي الخبرات من الجهات الرئيسية مثل الهيئة العامة للطرق (RGA) والهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات بدون طيار وبلدية مكة المكرمة، على سبيل المثال لا الحصر.

كما يتضمن المعرض عقد ورش عمل معتمدة بالتعاون مع المجلس السعودي للمهندسين، ومركر سيفال السعودية، ومدرسة السلامة على الطرق، وآي سوييم ومؤسسة النقل والطرق السريعة المعتمدة وأنظمة النقل الذكية، ما يجعل المعرض منصة متكاملة لتبادل المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومات النقل الذكي.

وأكد أحمد خليل، مدير المحفظة، أن عودة معرض التنقل السعودي إلى الرياض تعكس المكانة المتنامية للعاصمة كحاضنة للمشاريع الكبرى في مجالات الطرق والتنقّل، وقال: "تحوّل المعرض إلى منظومة تعاون تجمع صناع القرار والمبتكرين لدفع مستقبل النقل في المملكة، والعودة إلى الرياض تؤكد الزخم المتسارع لرؤية 2030

ويركّز معرض التنقل السعودي في نسخة هذا العام على دور التقنيات الذكية والبنية التحتية الرقمية والطرق الذكية في دعم نمو المدن السعودية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع المشاريع الوطنية العملاقة ومبادرات التحول الوطني في إطار رؤية 2030.

ويحظى الحدث برعاية عدد من الجهات البارزة في القطاع، حيث تضم قائمة الرعاة شركة مكاني لمواقف السيارات كأول شريك إستراتيجي في مجال مواقف السيارات والرعاة البلاتينيين تشينزون وأيديكس للخدمات وميدساين وأرسان، بينما تشمل الرعاية الذهبية شركات الحرمين والأصباغ الوطنية ونور الماسة وطريق العبور وقدرة أي سي تي.

ودعا منظمو المعرض المهنيين والمتخصصين في مجال النقل والبنية التحتية إلى التسجيل المجاني لحضور فعاليات المعرض خلال المدة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، والاستفادة من مناقشات منتدى الطرق المستقبلية العالمية والورش المعتمدة ضمن فعاليات الحدث.