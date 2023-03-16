الخروف بـ2000 ريال.. ارتفاعٌ وُصِف بالجنوني و"الهفتاء" يُفسّره وينصح المستهلكين

وأوضح رئيس رابطة مربي المواشي سعود الهفتاء لـ"سبق": "هذا العام عام خير على الجميع ولله الحمد، نزول الأمطار في أول الوسم على أغلب مناطق المملكة، ساعَدَ مربي المواشي على التمسك بما بقي من مواشيهم التي نقصت منها أعداد كبيرة بسبب غلاء الأعلاف وانهيار أسعارها خلال عام ١٤٣٧ إلى ١٤٣٩ هجري"؛ مشيرًا إلى أن الأسعار الآن -ولله الحمد- تعتبر جيدة للمربي والمستهلك.