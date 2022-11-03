أمر ملكي بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة على مراتب سلك أعضاء النيابة العامة

وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا على قدر الثقة الغالية الممنوحة لهم من القيادة الرشيدة، وعند حسن ظن المجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.