بمعدل تاريخي.. انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة بين السعوديات

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2023م في المملكة العربية السعودية، والتي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء مجموعة من المتغيرات الإيجابية، جاءت معبرةً بلغة الأرقام والبيانات عن نتائج إيجابية لسوق العمل السعودي؛ وذلك على مستوى العديد من الأصعدة والمستويات.
وكان من أهمها انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة و انخفاض تاريخي لمعدل البطالة بين السعوديات، الذي جاء كنتيجة لمبادرات تمكين المرأة، ودعم سوق العمل، حيث عبرت مؤشرات القياس والرصد والتحليل، عن إحداث قفزات تطويرية في واقع سوق العمل السعودي ، وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، وما أثمرت عنه قرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستراتيجيتها، التي اطلقتها في مسار يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة2030، ومنها استهداف سوق العمل السعودي بحزمة من القرارات التي تقذف سهام الحلول إلى المستقبل، لخلق واقع سوق عمل اقتصادي يتماز بالمتانة والاستدامة الاقتصادية، بما يتناسب مع ضروريات الاقتصاد الوطني واقتصاديات العالم ومتغيراتها المتسارعة ويحدث التحول الإيجابي المنشود .
وأسهمت برامج وقرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023م، بتراتبية متلاحقة بمقدار (1.4-) نقطة مئوية حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022م. وانخفاض معدل البطالة عن الربع الماضي بمقدار (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ 5.1% بالربع الأول من عام 2023م.
وساهمت استراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل،فقد شهد معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفاضا ملموساً في الربع الثاني من عام 2023م؛ بمقدار (0.9-) نقطة مئوية حيث بلغ 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م، و انخفاض قدره (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ ـ8.5% بالربع الأول من عام 2023م.
وأحدثت مبادرات الوزارة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في الربع الثاني من عام 2023م - حيث بلغ 15.7%.
ونتيجةً لسعي الوزارة لتوفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص, استمر انخفاض معدل بطالة الذكور أيضاً من السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 4.6 مقارنةً بـ 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي 2022م.
وأظهرت نشرة سوق العمل بالإضافة إلى ما سبق ثباتًا في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان, حيث بلغ 60.8% وذلك للربع الثاني من عامي 2023, 2022، فيما بلغ معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الثاني من عام 2023م نحو 51.7% مستقراً إلى حد كبير مقارنة بـ 52.4% في الربع الأول من عام 2023م. حيث كان بـ 51.8% في الربع الثاني من عام 2022م.
ومع استقرار معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2023م عند 67.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023م، حيث كان يبلغ 68.3%.
وساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023م.