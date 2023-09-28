بمعدل تاريخي.. انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة بين السعوديات

وكان من أهمها انخفاض نسبة البطالة بتراتبية متلاحقة و انخفاض تاريخي لمعدل البطالة بين السعوديات، الذي جاء كنتيجة لمبادرات تمكين المرأة، ودعم سوق العمل، حيث عبرت مؤشرات القياس والرصد والتحليل، عن إحداث قفزات تطويرية في واقع سوق العمل السعودي ، وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين، وما أثمرت عنه قرارات التوطين ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستراتيجيتها، التي اطلقتها في مسار يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة2030، ومنها استهداف سوق العمل السعودي بحزمة من القرارات التي تقذف سهام الحلول إلى المستقبل، لخلق واقع سوق عمل اقتصادي يتماز بالمتانة والاستدامة الاقتصادية، بما يتناسب مع ضروريات الاقتصاد الوطني واقتصاديات العالم ومتغيراتها المتسارعة ويحدث التحول الإيجابي المنشود .