مع فصل الصيف.. "النظارة الشمسية" ضرورة أم مجرد إكسسوار؟

النظارة الشمسية ليست مجرد موضة أو إكسسوار، لكنها مصدر حماية للعين، خصوصًا عند قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس في أيام الصيف الحارة، فقد يتسبب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية لمشكلات صحية مرتبطة بالعيون مثل حرق القرنية وتلف الشبكية، وزيادة خطر الإصابة بمرض المياه الزرقاء.
وتعد النظارات الشمسية حلاً فعالاً ومهمًا، فبفضل مواد الفلترة الموجودة في عدساتها، تقوم النظارات الشمسية بحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يحمي العيون من التعرض المباشر لها.
وتعد أشعة الشمس المصدر الرئيس للأشعة فوق البنفسجية، حيث تنبعث منها ثلاثة أنواع من الأشعة: الموجات فوق البنفسجية الطويلة، والموجات فوق البنفسجية المتوسطة وكلاهما يمران عبر طبقة الأوزون، ويصلان إلى الأرض وقد تحدث هذه الأشعة ضررًا للجلد والعين.
أما النوع الثالث فهو الموجات فوق البنفسجية قصيرة المدى والتي لا يمكن أن تتجاوز طبقة الأوزون، وتبلغ الأشعة فوق البنفسجية أوجّها في منتصف النهار، وتبلغ ذروتها في فصل الصيف، وتزداد قوتها بالقرب من خط الاستواء.
تذكر أنك لن تشعر بأضرار الشمس لعينيك، لذا فإن اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل ارتداء النظارة الشمسية له أهمية كبيرة في حماية شبكية العين التي قد تتدهور بمرور الوقت مما يؤدي إلى التنكس البقعي، وفي النهاية إلى فقدان البصر.
ويساعد ارتداء زوج من النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية على حماية القرنية من حروق الشمس أو حتى التهاب القرنية.
ويمكن أن تساعد النظارات الشمسية ذات الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية في تقليل مخاطر إعتام عدسة العين أو مضاعفات الجلوكوما، وهي حالة خطيرة أخرى في العين يمكن أن تؤدي إلى العمى.
وتمنع النظارات الشمسية الشيخوخة المبكرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتمنع وصول المواد المثيرة للحساسية والغبار إلى العينين وتقلل جفافهما.
عند شراء نظارة شمسية، ينبغي التأكد من أن الملصق الموجود عليها يشير إلى توفير حماية من الموجات فوق البنفسجية الطويلة بنسبة 99 % أو 100 % أو توفير الحماية من جميع الأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها إلى 400.
وكلما زادت المساحة المغطاة من العين زادت الحماية؛ لذا يجب الحرص على شراء نظارات كبيرة الحجم أو ملفوفة لتساعد على تقليل الأشعة فوق البنفسجية التي تدخل العين من الجانبين، فالعدسات الداكنة ليست بالضرورة أنها تحجب المزيد من الأشعة فوق البنفسجية.
ولا يجب أن تكلف النظارات الشمسية الكثير من المال لتعمل بشكل جيد؛ حيث يمكن أن تكون الأقل تكلفة والتي تم تمييزها بحجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100 ٪ بنفس فعالية الخيارات الأغلى سعرًا.