مع فصل الصيف.. "النظارة الشمسية" ضرورة أم مجرد إكسسوار؟

عند شراء نظارة شمسية، ينبغي التأكد من أن الملصق الموجود عليها يشير إلى توفير حماية من الموجات فوق البنفسجية الطويلة بنسبة 99 % أو 100 % أو توفير الحماية من جميع الأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها إلى 400.