استعدادات موسم الأضاحي بشقراء.. مبادرات وجولات وخطط تشغيلية وتنظيمية للمسالخ وسوق الماشية

بدأ مكتب البيئة والمياه والزراعة في شقراء، تكثيف جهوده الرقابية على المسالخ وأسواق بيع الأضاحي؛ فيما قام بالاستعدادات المبكرة لموسم الأضاحي من خلال إعداد الخطط التنظيمية والتشغيلية لسير العمل في سوق بيع الماشية بشقراء، والمسالخ التابعة لإشراف المكتب في أشيقر والقصب.
وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين؛ وضع المكتب خطة تشغيلية لتنظيم البيع في سوق الماشية (سوق الأغنام بمحافظة شقراء)؛ حيث قامت الفِرَق الميدانية بالشخوص على موقع السوق، والتأكد من مدى مناسبة مداخل ومخارج السوق وساحات العرض للأضاحي. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المحافظة، والبلدية، والمرور، ودوريات الأمن) لتنظيم الدخول والخروج.
وعَمِلَ المكتب على تكليف عدد من الموظفين للمساندة مع الجهات المعنية في التنظيم، إضافة إلى تكليف أطباء بيطريين للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالسوق.
وفيما يخص المسالخ التابعة لإشراف المكتب في شقراء وأشيقر والقصب، قام مكتب البيئة بمخاطبة الشركات المشغلة للمسالخ بشقراء والقصب في وقت مبكر، لتزويده بالخطة التشغيلية، والتأكد من الجاهزية وآلية العمل بالمسلخ فترة ذبح الأضاحي.
كما تم تكليف كادر الطب البيطري للكشف على المذبوحات، إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين للحضور للموقع لتنظيم العمل.
وفي مسلخ أشيقر، تم تسجيل أسماء الراغبين في ذبح الأضاحي بالمسلخ، وتوزيع الأرقام على أصحابها، كما تم تكليف طبيب بيطري للكشف على المذبوحات، وفريق من الموظفين للحضور بالموقع وتنظيم العمل.
وتنفذ جمعية التنمية والتطوير الأهلية بشقراء بمشاركة مكتب البيئة والبلدية، مبادرة توزيع هدايا العيد التي تتضمن كيسًا وقفازات وأكياس لحوم؛ فيما ينفذ مستودع الجمعية الخيرية بالمحافظة -وبدعم وتنسيق من مكتب البيئة والبلدية- مبادرة "ثلث الأضحية"؛ حيث يستقبل المستودع ثلث الأضحية ويوزعها على المحتاجين.
وسيشارك هذه السنة لأول مرة مجموعةٌ من الموظفين والطلاب المتطوعين والمسجلين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي في عملية تنظيم واستقبال زوار سوق الأغنام والمسالخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك.