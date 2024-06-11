استعدادات موسم الأضاحي بشقراء.. مبادرات وجولات وخطط تشغيلية وتنظيمية للمسالخ وسوق الماشية

وتفصيلًا، وبتوجيه من مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين؛ وضع المكتب خطة تشغيلية لتنظيم البيع في سوق الماشية (سوق الأغنام بمحافظة شقراء)؛ حيث قامت الفِرَق الميدانية بالشخوص على موقع السوق، والتأكد من مدى مناسبة مداخل ومخارج السوق وساحات العرض للأضاحي. كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المحافظة، والبلدية، والمرور، ودوريات الأمن) لتنظيم الدخول والخروج.