بعد معاناة 3 سنوات.. تدخّل جراحي ببريدة يعيد لشاب قدرته على ثني ركبته

وبين التجمع أن الأطباء في قسم العظام قرروا حينها إجراء تدخل جراحي للمريض، حيث تم من خلاله إعادة تشكيل الغضروف إلى صورته الهلالية الطبيعية وذلك عن طريق استخدام تقنية منظار الركبة، وقد تكللت العملية بالنجاح لتنتهي بذلك معاناة الشاب المريض من عدم القدرة على ثني الركبة التي دامت سنوات، وغادر بعدها المستشفى ، وعاد لوضعه الصحي والحركي الطبيعي ولله الحمد.