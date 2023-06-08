بعد معاناة 3 سنوات.. تدخّل جراحي ببريدة يعيد لشاب قدرته على ثني ركبته

أنهى أطباء جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، معاناة مريض يبلغ من العمر 19 عاماً كان يشكو من آلام حادة في الركبة وعدم القدرة على الثني الكامل لها منذ نحو ثلاث سنوات.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المستشفى استقبل المريض في العيادة المتخصصة وباشر في إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة له، وكذلك عمل الأشعة الطبية التشخيصية للتأكد من سلامة وجود الغضروف القرصي، لافتاً النظر إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت تغير شكل الغضروف الهلالي الخارجي وتحوله لقرص بدلاً من شكل الهلال الطبيعي.
وبين التجمع أن الأطباء في قسم العظام قرروا حينها إجراء تدخل جراحي للمريض، حيث تم من خلاله إعادة تشكيل الغضروف إلى صورته الهلالية الطبيعية وذلك عن طريق استخدام تقنية منظار الركبة، وقد تكللت العملية بالنجاح لتنتهي بذلك معاناة الشاب المريض من عدم القدرة على ثني الركبة التي دامت سنوات، وغادر بعدها المستشفى ، وعاد لوضعه الصحي والحركي الطبيعي ولله الحمد.
يُذكر أن عيادات مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبلت خلال العام الماضي 2022م أكثر من 443 ألف مراجعٍ، فيما أنجز قسم الأشعة أكثر من 162 ألف تصويرٍ إشعاعي، كما بلغ إجمالي عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة للمستشفى أكثر من 983 ألف مراجعٍ للفترة ذاتها.