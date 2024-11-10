إنجاز طبي بارز.. باحثو التخصصي يحصلون على براءة اختراع لطريقة جديدة لإنتاج خلايا جذعية ثديية

وقد تمكن فريق من الباحثين السعوديين في مركز الأبحاث بالمستشفى المكون من عبدالإله أبو صخره، هدى الخلف، وحازم غيبه من نشر نتائج عملهم في مجلة مجلة البيولوجيا الجزيئية والخلوية الأمريكية، ولا يقتصر تطبيق هذه التقنية على علاج سرطان الثدي فقط، بل يمكن استخدامها أيضًا في علاج العديد من الأمراض الأخرى التي تتطلب تجديد الأنسجة. ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو مستقبل واعد للطب التجديدي.