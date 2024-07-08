46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

في حين تتهيَّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة. كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.