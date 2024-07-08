46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في الدمام والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان، و44 درجة في مكة المكرّمة والرياض وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تلتها الباحة 19 درجة، وطريف 20 ْمئوية، والقريات 21 درجة.
وتوقّع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، والطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان؛ تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
في حين تتهيَّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة. كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.