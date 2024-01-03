حصاد 2023.. موهوبو المملكة أحرزوا 98 جائزة دولية في 19 أولمبيادًا علميًّا ومسابقة آيسف

وتسعى مؤسسة "موهبة" إلى الإسهام في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع؛ كونهما الرافد الأساسي لازدهار البشرية، ورسالتها الجلية نحو إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، وخدمة الإنسانية، عبر قِيَم: (الشغف، التميز، الإبداع، التعاون، الثقة)، ومن خلال أهدافها وتطوير خططها الاستراتيجية في رعاية الموهبة والإبداع، ودعم الابتكار؛ استرشادًا بأفضل التجارب العالمية وبمساهمة خبراء دوليين ومحليين؛ وذلك سعيًا للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء الإنسان أينما كان، والاستثمار في قدرته وإمكاناته، وما يزخر به من طاقات موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، لبناء قادة المستقبل الذين سيسهمون في بناء الوطن.