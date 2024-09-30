"هيئة الطرق" تستعرض أبرز مشاريعها الجديدة وخطط الصيانة في منطقة الباحة

وأضافت، أن المشروع الثاني هو ربط محافظة بلجرشي بالعقيق، المتفرع من وصلة فروش، بطول 22 كم، وتكلفة إجمالية 219 مليون ريال، ونسبة إنجاز 100%، بجانب مشروع استكمال ازدواج طريق المخواة - المجاردة، بطول 4 كم وتكلفة 60 مليون ريال، بنسبة إنجاز 65%، ومشروع ربط محافظة القرى بالعقيق عبر التقاطع بطول 33 كم، وإجمالي تكلفة 330 مليون ريال، بنسبة إنجاز 56%.