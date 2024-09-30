"هيئة الطرق" تستعرض أبرز مشاريعها الجديدة وخطط الصيانة في منطقة الباحة

استعرضت الهيئة العامة للطرق أبرز المشاريع الجديدة وخطط الصيانة في منطقة الباحة، والتي تستهدف منها ربط أجزاء المنطقة بالكامل ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
وحول الطرق الجديدة بالباحة، أوضحت الهيئة أنها قامت باستكمال بعض الطرق الزراعية بالمنطقة بطول 34 كم، وإجمالي تكلفة 39 مليون ريال، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 100%.
وأضافت، أن المشروع الثاني هو ربط محافظة بلجرشي بالعقيق، المتفرع من وصلة فروش، بطول 22 كم، وتكلفة إجمالية 219 مليون ريال، ونسبة إنجاز 100%، بجانب مشروع استكمال ازدواج طريق المخواة - المجاردة، بطول 4 كم وتكلفة 60 مليون ريال، بنسبة إنجاز 65%، ومشروع ربط محافظة القرى بالعقيق عبر التقاطع بطول 33 كم، وإجمالي تكلفة 330 مليون ريال، بنسبة إنجاز 56%.
وكشفت الهيئة عن إنجاز مجموعة من المشاريع الحيوية لصيانة الطرق بالمنطقة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز السلامة.
ومن أبرز هذه المشاريع إعادة سفلتة المواقع المتضررة على طريق عقبة الباحة بطول 2 كم، ومشروع صيانة طريق الباحة - الطائف بطول أعمال 3 كم، وتنفيذ أعمال السلامة على امتداد طريق الباحة - الطائف بطول 1.7 كم، وجميعها بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%.