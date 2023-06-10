تَعَرّف على خطة "صحة الطائف" لتقديم أعلى درجات الرعاية لضيوف الرحمن

تَفَقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، النقاط الصحية في ميقات السيل الكبير ووادي محرم، بالإضافة إلى النقطة الصحية بالمركز الأمني بالبهيتة.
ورفعت "صحة الطائف" مستوى الجاهزية في كل المرافق الصحية، مع التركيز على الطرق المختلفة، التي يمر بها ضيوف الرحمن، خصوصًا طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق السيل- مكة، وطريق الجنوب.. وتَقرر تشغيل بعض المراكز على مدار الساعة.
وتتضمن الخطة المعدة، تشغيل مركز صحي البهيتة الموسمي ضمن ثمانية مراكز صحية بطرق الحج على مدار الساعة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وهي مراكز: (العطيف، ورضوان، والمطار، والسيل الكبير، وميقات السيل، وميقات وادي محرم، والسر)؛ وذلك ابتداءً من غرة شهر ذي الحجة.
وتضمنت الخطة الصحية للحج، رفع الجاهزية في المستشفيات وأقسام الطوارئ، خصوصًا في المستشفيات الطرفية الواقعة على الطرقات المختلفة.
واشتملت الخطة على قيام إدارة الطوارئ والأزمات بتجهيز فِرَق طبية في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز المناوبة على مدار الساعة؛ تحسبًا لأي طارئ.