تَعَرّف على خطة "صحة الطائف" لتقديم أعلى درجات الرعاية لضيوف الرحمن

وتتضمن الخطة المعدة، تشغيل مركز صحي البهيتة الموسمي ضمن ثمانية مراكز صحية بطرق الحج على مدار الساعة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وهي مراكز: (العطيف، ورضوان، والمطار، والسيل الكبير، وميقات السيل، وميقات وادي محرم، والسر)؛ وذلك ابتداءً من غرة شهر ذي الحجة.