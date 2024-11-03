"موانئ": إضافة خدمة الشحن "GRC" إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إضافة خدمة الشحن الجديدة "GRC" التابعة لشركة Emirates Shipping Line، إلى ميناء جدة الإسلامي؛ ما يعكس تزايد معدلات نمو القطاع البحري بالمملكة، وتميُّز الكفاءة التشغيلية، وازدياد ثقة المستثمرين بموانئ المملكة.
تُسهم الخدمة الجديدة في تسهيل احتياجات السوق، والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: جبل علي بالإمارات، والعبقة بالأردن، والسخنة في مصر، بطاقة استيعابية تبلغ 2550 حاوية قياسية.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصّصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتَيْن لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 مليون حاوية قياسية، ومحطتَيْن للبضائع العامة، وحوضَيْن لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطرٍ وإرشادٍ بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.