"موانئ": إضافة خدمة الشحن "GRC" إلى ميناء جدة الإسلامي

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصّصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتَيْن لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 مليون حاوية قياسية، ومحطتَيْن للبضائع العامة، وحوضَيْن لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطرٍ وإرشادٍ بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.