الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI توقع اتفاقية مع وزارة الاستثمار لتوطين الصناعات الطبية المتقدمة وتعزيز سلاسل الإمداد

بحضور معالي وزير الاستثمار م.خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وقعت الشركة الطبية المتقدمة الصناعية ABMI مع وزارة الاستثمار خلال معرض الصحة العالمي مذكرة تفاهم وتعاون، تهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في المملكة وتطوير التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك بحجم استثمار 120 مليون ريال.
وتشمل الاتفاقية الخدمات والتكنولوجيا الطبية والصحة الرقمية.
حيث أوضح المهندس غسان زعتري الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية تتضمن فرص توطين صناعة الأجهزة الطبية المتطورة التي تشمل أمراض وجراحة القلب كالدعامات والجراحة العامة والجلدية وطب العيون عن طريق جلب الشركات العالمية التي لديها اهتمام في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كما تتطلع الشركة إلى إضافة قوة عاملة وطنية والتركيز على تطوير المواهب المحلية وتمكين العنصر النسائي في مجال التصنيع.