بصفقات قياسية تجاوزت 6 ملايين ريال.. مزاد نادي الصقور يختتم فعالياته بعد 45 يومًا و21 ليلة مزاد

أُسدل الستار على مزاد نادي الصقور السعودي 2024، الذي نظَّمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) على مدار 45 يومًا، شهد خلالها إقامة 21 ليلة على منصة المزاد، تم فيها طرح مزادات على 50 صقرًا في 30 موقعًا حول السعودية، وبيعت بقرابة ستة ملايين ريال؛ لتشكل رافدًا اقتصاديًّا لـ165 طاروحًا.