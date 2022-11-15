انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بالكويت

يذكر أن المؤتمر العالمي للجائزة هو أحد منتجات جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد؛ وهي مبادرة أسسها الشيخ عبداللطيف بن أحمد الفوزان في عام 2011م، كإحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع. وتهدف إلى تطوير عمارة المساجد في العالم وإعادة أهميتها في الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات المعمارية الدولية لتطوير عمارة المساجد في العالم. وتمثل النسخة الحالية امتدادًا للمؤتمر العالمي الأول الذي انعقد في الدمام في العام 2016، والمؤتمر الثاني الذي انعقد في كوالالمبور في العام 2019.