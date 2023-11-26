أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد دراسة الفصل الثاني اليوم

ينتظم اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.