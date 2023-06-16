هيئة النقل تعتمد 15 دليلًا لتراخيص أنشطة النقل السككي

كما تضمنت الأدلة المعتمدة، الدليل المتعلق بالتصميم والبناء الآمن، ودليل المعايير الفنية وقابلية التشغيل البيني، ودليل إدارة الأصول، ودليل إدارة الأداء والامتثال، وأدلة الرسوم والتكاليف، والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، ودليل التخطيط والاستجابة للطوارئ، ودليل نقل ومناولة البضائع الخطرة بالخطوط الحديدية.