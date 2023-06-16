هيئة النقل تعتمد 15 دليلًا لتراخيص أنشطة النقل السككي

اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل الملكف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، 15 دليلًا للتراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل بالخطوط الحديدية؛ وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة.
وتضمّنت أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي المعتمدة؛ دليل الوثيقة الرئيسية، ودليل ترخيص التشغيل، بالإضافة إلى دليل خطة تنفيذ وتسليم أعمال الترخيص، ودليل شهادة السلامة، وكذلك دليل أنظمة إدارة السلامة، وإدارة التغيير والسيطرة، وأيضًا دليل تعيين استشاري مختصّ مستقل.
كما تضمنت الأدلة المعتمدة، الدليل المتعلق بالتصميم والبناء الآمن، ودليل المعايير الفنية وقابلية التشغيل البيني، ودليل إدارة الأصول، ودليل إدارة الأداء والامتثال، وأدلة الرسوم والتكاليف، والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، ودليل التخطيط والاستجابة للطوارئ، ودليل نقل ومناولة البضائع الخطرة بالخطوط الحديدية.