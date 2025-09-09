مركز الملك سلمان للإغاثة يعزز جهوده في سوريا عبر أربع اتفاقيات وبرامج إنسانية

وفي لقاء موسّع جمع المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل، جرى بحث سبل تعزيز أعمال الإغاثة ودعم الفئات المحتاجة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعترض العمل الإنساني. وقد أعرب الوزراء السوريون عن شكرهم لقيادة المملكة على إسهاماتها الإنسانية، مثمنين استجابة المركز للاحتياجات المعيشية ودوره في دعم جهود التعافي والتنمية الاقتصادية.