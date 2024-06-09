"الدعيلج": الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات

وأضاف الدعيلج؛ أن سعة الصالة نحو 6400 م2، بها 9 منصات لاستقبال المسافرين، و20 منصة قدوم ومغادرة للجوازات، و3 للتفتيش، وسيور أمتعة، ومواقف للطائرات عريضة البدن؛ ليصبح إجمالي المواقف 13 موقفاً.