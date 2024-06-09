"الدعيلج": الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف نقلة نوعية في مستوى الخدمات

أكّد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج؛ أن تدشين الصالة الدولية الجديدة بمطار الطائف سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدَّمة للمسافرين سواء الحجاج أو المعتمرين أو السياح، وتضاعف سعة المطار من 550 ألف مسافر إلى أكثر من مليون و100 مسافر.
وأضاف الدعيلج؛ أن سعة الصالة نحو 6400 م2، بها 9 منصات لاستقبال المسافرين، و20 منصة قدوم ومغادرة للجوازات، و3 للتفتيش، وسيور أمتعة، ومواقف للطائرات عريضة البدن؛ ليصبح إجمالي المواقف 13 موقفاً.
وتابع، أنه تمّ إنجاز المشروع في وقتٍ قياسي يقارب 5 أشهر؛ لتجهيز الصالة لدعم موسم الحج الحالي ومساندة المطارات الأخرى بالمملكة.
وأكّد أن الهيئة تعمل اليوم مع جميع الشركاء على رفع السعة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من مطار الملك سلمان، وصولاً إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وباقي مطارات المملكة.