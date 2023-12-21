بـ"عندك هواية.. عندك سالفة".. "هاوي" تفوز بجائزة عالمية لأفضل حملة ترفيهية وثقافية

وأشار إلى أن حملة "عندك هواية.. عندك سالفة" انطلقت ضمن خطة إعلامية محكمة للوصول إلى عدة أهداف؛ أبرزها التوعية بأهمية ممارسة الهوايات لدى أفراد المجتمع، والتعريف بالبوابة الوطنية للهوايات "هاوي" وخدماتها؛ حيث جرى التنسيق مع مجموعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى شركاء "هاوي" من مختلف القطاعات، حيث نجحت في تشجيع الأفراد على اكتشاف وتطوير هواياتهم المختلفة، من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي عُقِدت عبر منصات متعددة وشبكات التواصل الاجتماعي.