"رصد الحوادث" بأمانة الرياض يباشر أعماله بمنظومة متكاملة لرفع السلامة المرورية

يُعدُّ مركز رصد الحوادث المرورية، الذي تم تدشينه اليوم من قِبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، من أهم القرارات المنبثقة من اللجنة العليا للسلامة المرورية بمنطقة الرياض؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لرصد الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة منها على مستوى عالٍ من الدقة والموثوقية، وتعزيز بيئة الدراسات والبحث العلمي في هذا المجال، وتنميته على المستويَيْن الوطني والإقليمي، ووضع البرامج وابتكار مبادرات هادفة لخفض نسب الحوادث، وتحديد الحلول المناسبة، ودعم صناعة القرار في هذا المجال، وخفض أعداد ضحايا الحوادث المرورية.