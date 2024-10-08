خلال اجتماعه الـ 21.. "أداء" يوجّه باستحداث دليل فني شامل للتخطيط المؤسسي

واطلع المجلس على أبرز الأعمال التي قدّمها المركز في دعم الأجهزة العامة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات في تحقيق المستهدفات الوطنية، واتخذ بشأنها عدد من القرارات.