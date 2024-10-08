خلال اجتماعه الـ 21.. "أداء" يوجّه باستحداث دليل فني شامل للتخطيط المؤسسي

خلال اجتماعه الحادي والعشرين، استعرض مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" حالة أداء الأجهزة العامة للربع الثاني 2024 من خلال مساهمة الأجهزة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وقد شهدت الاستراتيجيات الوطنية تحسنًا ملحوظًا في الأداء العام للمؤشرات والمبادرات.
واطلع المجلس على أبرز الأعمال التي قدّمها المركز في دعم الأجهزة العامة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات في تحقيق المستهدفات الوطنية، واتخذ بشأنها عدد من القرارات.
وتم عرض نتائج دورة تقييم ممارسات الأداء للأجهزة العامة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين لديها، ووجّه المجلس بالاستمرار في تقديم البرامج التمكينية من برامج تدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية وورش عمل تثقيفية وملتقيات لرواد الأداء.
وصدر التوجيه باستحداث دليل فني شامل على مستوى الأداء والتخطيط المؤسسي، ليسهم في دعم الأجهزة العامة لصياغة توجهاتها الاستراتيجية، والتخطيط لها وتفعيل قياسها المؤسسي.
واطلع المجلس على حالة أداء الاستراتيجية المؤسسية للمركز للربع الثالث لهذا العام والأعمال والجهود التي تمّت في سبيل تحقيق المستهدفات، وأبرز التحديثات العامة والتكليفات والقرارات الصادرة فيما يتعلق بأعمال قياس وإدارة الأداء الحكومي.