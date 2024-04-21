"نأتي إليك".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" حاضرة في 29 موقعاً حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم الخدمة اليوم للنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة البكيرية، ويوم الاثنين في متوسطة مركز الشيحية للبنات، وللرجال في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البدائع لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مجمع مركز خصيبة التعليمي، وفي محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة البكيرية، ويوم الأربعاء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الثانوية الثالثة للبنات بمدينة بريدة لمدة يومين.