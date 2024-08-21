"الجاسر": "ملكية الرياض" أعلنت أن افتتاح مترو الرياض سيكون خلال هذا العام

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر؛ إن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت أن مترو الرياض سوف يُفتتح خلال هذا العام.
ووصف المشروع بالضخم الذي سيحقّق نقلة نوعية في العاصمة السعودية الرياض، وهو أكبر مشروع مترو في العالم يُبنى في وقتٍ واحدٍ.
وأضاف "الجاسر"؛ في تصريح لقناة العربية: لدينا الآن 22 منطقة لوجستية حالياً، والمستهدف 59 في 2030.
وأشار إلى أن ربط الموانئ بالمطارات سيدعم مرونة القطاع اللوجستي بالمملكة، موضحاً أن استثمارات المناطق اللوجستية في الموانئ حالياً تبلغ 10 مليارات ريال.
وأردف وزير النقل: العام المقبل 2025 سيشهد تسلُّم أولى طائرات "طيران الرياض" وانطلاق رحلاتها.