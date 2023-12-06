بالفيديو.. "آل سلطان" لـ#يا هلا_بالعرفج: أهم الاختراعات كالمترو والتلفزيون والجوال كانت بسبب "إكسبو"

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للكاتب الدكتور "محمد آل سلطان"، تحدث من خلاله عن تفاصيل فوز الرياض بتنظيم "إكسبو الرياض2030"؛ إذ تقدمت فيه المملكة العربية السعودية بعدد من المشاريع الضخمة التي سيكون تأثيرها كبيرًا على الاقتصاد والاستثمار في السعودية، وأيضًا على بناء السمعة والصورة الذهنية للمملكة، كما أن أهم الاختراعات، مثل المترو والتلفزيون والجوال، وبرج إيفل، وتمثال الحرية، كانت بسبب إكسبو.