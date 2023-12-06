بالفيديو.. "آل سلطان" لـ#يا هلا_بالعرفج: أهم الاختراعات كالمترو والتلفزيون والجوال كانت بسبب "إكسبو"
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" من خلال فقرة خبر الأسبوع مقطعًا مرئيًّا للكاتب الدكتور "محمد آل سلطان"، تحدث من خلاله عن تفاصيل فوز الرياض بتنظيم "إكسبو الرياض2030"؛ إذ تقدمت فيه المملكة العربية السعودية بعدد من المشاريع الضخمة التي سيكون تأثيرها كبيرًا على الاقتصاد والاستثمار في السعودية، وأيضًا على بناء السمعة والصورة الذهنية للمملكة، كما أن أهم الاختراعات، مثل المترو والتلفزيون والجوال، وبرج إيفل، وتمثال الحرية، كانت بسبب إكسبو.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع الناقد الرياضي "محمد الجوكر"، تحدث فيه عن علاقته البسيطة بالمشي، وأنه لا يمشي إلا لصلاة الفجر، ويقول الأذكار أثناء ذهابه، وأثناء رجوعه يفكر ماذا سيكتب. كما تحدث عن تفوق الرياضة السعودية.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو للأميرة "نوف بنت عبدالرحمن"، رئيسة جمعية "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة، توضح من خلاله أهداف الجمعية، وأثر الخدمات التي تقدمها.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض من خلالها عامل المعرفة كتاب "مدامع العشاق" للدكتور "زكي مبارك"، وهو عبارة عن مقالات، نُشرت قبل مائة سنة، تتكلم عن الدموع وأنواعها. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأديب "صلاح بن هندي" وهو يتحدث عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، يروي الناقد الفني "خالد أبو منذر" قصة آخر أغنية للفنان "راشد الماجد" #جمرة_أهل_العوجا، التي كتبها الأمير "بدر بن عبدالمحسن"، ولحنها الموسيقار الدكتور طلال.