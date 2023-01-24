فريق طبي بمدينة الملك سعود ينقذ طفلاً ابتلع "جرم مكسرات"

أنقذ فريق متخصص بجراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، "عضو تجمع الرياض الصحي الأول"، طفلاً يبلغ من العمر عامين، عقب استخراج جرم كامل لإحدى أنواع المكسرات من القصبة الهوائية، بعدما تسبب له بمعاناة كبيرة.
وأكد استشاري جراحة الصدر الدكتور محمد إسحاق، على نقل الطفل كحالة إسعافية بواسطة الإسعاف من إحدى المستشفيات، وبعد معاينته في الطوارئ، تم نقله بواسطة فريق جراحة الصدر على وجه السرعة للعمليات لإجراء منظار، وتبين وجود "جرم مكسرات" تسبب له بشبه انسداد للقصبة الهوائية، وتم استخراج الجرم، وأحيل الطفل للقسم العام وهو بحالة مستقرة.
وحذر "إسحاق" من مخاطر ابتلاع الطفل للأجسام الغريبة؛ مما قد يؤدي لاختناقه وإغلاق مجراه التنفسي بالكامل، ويتسبب له في حدوث مضاعفات -لا سمح الله-.
وتزخر مدينة الملك سعود الطبية بالعديد من الكفاءات المتخصصة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة.