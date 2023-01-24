فريق طبي بمدينة الملك سعود ينقذ طفلاً ابتلع "جرم مكسرات"

وأكد استشاري جراحة الصدر الدكتور محمد إسحاق، على نقل الطفل كحالة إسعافية بواسطة الإسعاف من إحدى المستشفيات، وبعد معاينته في الطوارئ، تم نقله بواسطة فريق جراحة الصدر على وجه السرعة للعمليات لإجراء منظار، وتبين وجود "جرم مكسرات" تسبب له بشبه انسداد للقصبة الهوائية، وتم استخراج الجرم، وأحيل الطفل للقسم العام وهو بحالة مستقرة.