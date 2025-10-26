رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس

وتضمن الأمر الملكي الكريم تسمية القضاة: فضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل، وفضيلة الشيخ ماجد بن محمد بن علي الرجيعي، وفضيلة الشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن متعب الغامدي، وفضيلة الشيخ صالح بن ناعم بن سلطان العمري، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء، وتسمية معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم الماجد، وفضيلة الشيخ أحمد بن سعيد بن حسن الأسمري، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، وفضيلة الشيخ مشعل بن حمد بن عثمان العريني، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من النظام، وتسمية معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، والأستاذ عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد شيبة الحمد، والدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (و) من المادة الخامسة من نظام القضاء.