"مستشفى فهد" بجدة يطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقدم مستشفى الملك فهد بجدة، الشكرَ لجميع الجهات المشاركة في الحملة على التفاعل مع هذا الحدث الصحي، بتوعية المجتمع بضرورة حصول أبنائهم على التطعيم في السنّ والأوقات التي حدّدتها وزارة الصحة؛ تجنُّبًا لإصابتهم بالمرض، لا قدر الله.