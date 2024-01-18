"مستشفى فهد" بجدة يطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال

دشّن مستشفى الملك فهد بجدة، اليوم الخميس، الحملةَ السنوية الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تزامنًا مع تفعيلها في جميع محافظات المنطقة.
ويأتي تفعيل هذه الحملة الوطنية ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من هذا المرض، ورفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال، والحفاظ على خلوّ المملكة من شلل الأطفال، بإذن الله.
وقدم مستشفى الملك فهد بجدة، الشكرَ لجميع الجهات المشاركة في الحملة على التفاعل مع هذا الحدث الصحي، بتوعية المجتمع بضرورة حصول أبنائهم على التطعيم في السنّ والأوقات التي حدّدتها وزارة الصحة؛ تجنُّبًا لإصابتهم بالمرض، لا قدر الله.