مواطن يتفاجأ بأسرة تسكن منزله دون موافقته.. "عقد إيجار" والقصة "احتيال"

فوجئ مواطن في إحدى المناطق بأسرة مقيمة تسكن منزله دون علمه أو موافقته، ثم اتضح لاحقًا أنّهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بعد أن وجدوا إعلانًا مغريًا لاستئجار المنزل منشورًا على وسائل التوصل، قبل أن ينتهي بهم المطاف بالوقوع في الفخ.