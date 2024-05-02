مواطن يتفاجأ بأسرة تسكن منزله دون موافقته.. "عقد إيجار" والقصة "احتيال"
فوجئ مواطن في إحدى المناطق بأسرة مقيمة تسكن منزله دون علمه أو موافقته، ثم اتضح لاحقًا أنّهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بعد أن وجدوا إعلانًا مغريًا لاستئجار المنزل منشورًا على وسائل التوصل، قبل أن ينتهي بهم المطاف بالوقوع في الفخ.
وذكر المواطن أنه يمتلك مبنى سكنيًّا لم يكن مأهولًا، وأثناء عبوره الطريقَ من أمامه صدفة لفت انتباهه أنّ الباب مفتوح وتوجد في الفناء أداة تنظيف، فتوقّف ليستطلع الأمر؛ حيث فوجئ بأصوات نساء وأطفال داخل المنزل ويرفضون الاستجابة لطلبه فتح الباب حتى بعد أن أخبرهم أنه منزله.
وأضاف: أنه بعد مداولات وتفاهمات من خلف الأبواب المغلقة تمكّن من مقابلتهم، وعند سؤالهم عن سبب وجودهم أفادوه بأنهم مستأجرون من سيدة تدعى "أمل!" عن طريق أحد أبناء جلدتهم بموجب عقد رسمي؛ حيث دفعوا لهم قيمة الإيجار واستلموا مفاتيح المنزل ونزلوا فيه.
وأردف المواطن: أنه وبعد تفحّص الأمر اتّضح أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال؛ حيث استغلّ المحتالُ كونَ المنزل غير مأهول وقام بعرضه للإيجار في وسائل التواصل الاجتماعي، ووقع اختيار الأسرة المنكوبة عليه، وبعد التواصل مع المعلن تم الاتفاق على الاستئجار بقيمة "22,000" ريال، وتم توثيق العقد وإنهاء الإجراءات بشكل لا يوحي بأي مخالفة أو احتيال.