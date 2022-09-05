عقارات الدولة تتملك أسهماً في وجهة المئة مليار وجهة مسار

من جهته قال معالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، بعد توقيع الاتفاقية: "إنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل الإستراتيجي للهيئة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، والتي من أهمِّ مستهدفاتها استخدام أراضي الدولة وعقاراتها في التنمية، وتوفير حلولٍ مالية من المخزون العقاري الحكومي بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة" ، ومؤكّداً في الوقت ذاته شكره وتقديره لفرق العمل التي نجحت في دعم المشروع خلال الفترة الماضية والتعاون والتكامل مع الشركة من أجل استكمال تنفيذه وفق ما خُطّط له.