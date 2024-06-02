5 مطاعم شهيرة في "عسير" لتجربة سياحية لا تُنسى

تعد منطقة عسير واحدة من أهم الوجهات السياحية في السعودية والمنطقة، حيث تتميز ببرودة أجوائها وأمطارها صيفاً، وتزينها بالجبال والسهول الخضراء، والغابات والشلالات والمتنزهات، وكذلك بالأماكن التراثية والأسواق الشعبية والقصور والمتاحف الأثرية والقرى التاريخية المميزة، هذا إلى جانب حفاوة أهلها وكرمهم وحسن استقبالهم للزوار، ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات الصيفية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، والوجهة الأكثر جذباً للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا ينحصر سحر منطقة عسير بأجوائها وطبيعتها الخلابة، بل تشتهر أيضاً بتنوع أكلاتها ومطاعمها التي تقدم أشهى الأطباق الشعبية الشهيرة إضافة إلى الشرق أوسطية والعالمية. ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى، يزداد الإقبال على تجربة هذه المطاعم الرائعة، حيث يمكن للعائلات والسياح الاستمتاع بأجواء مميزة ومأكولات شعبية لذيذة. وتعتبر مطاعم عسير وجهة مثالية لكل من يبحث عن تجربة طعام فريدة تجمع بين الأصالة والابتكار في التحضير والتقديم.
ولعشاق تلك التجارب السياحية، فإن مطاعم عسير توفر خيارات متنوعة تلبي جميع الأذواق. ومن بين الأسماء الشهيرة يبرز مطعم باب التراث، ومطعم عريش، ومندي جزيرة رجال ألمع، حيث يجد السياح مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية في أجواء عسيرية أصيلة. هناك يمكن تذوق المثلوثة الشهية، إضافة إلى المندي والذي يعد من الأطباق التقليدية التي تعبر عن تراث المنطقة، وتشكيلة مواسعة من أطباق الإفطار الشعبية الشهيرة.
وتحتضن أبها أيضًا مطعم لاسين الذي يتميز بأجوائه الفاخرة وتشكيلته الواسعة من الأكلات الشعبية إضافة إلى العربية والعالمية. ويعتبر هذا المطعم وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن تجربة تناول طعام فاخرة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأفضل الأطباق في جو من الراحة والرفاهية والخصوصية.
كما يحرص السياح من مختلف المناطق والوجهات على زيارة مطعم جوي فينيو، حيث يقدم أشهى المأكولات العالمية مع إطلالة رائعة على جبال عسير الخضراء. وتعد هذه التجربة فريدة من نوعها حيث تجمع بين المذاق الرائع والمناظر الخلابة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق تجارب الطعام الفارهة وفئات السياح الراغبين في الاستمتاع بطبيعة المنطقة الخلابة.
ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى، تعتبر هذه المطاعم الوجهة المثلى للعائلات والسياح الذين يرغبون في قضاء أوقات مميزة وتذوق أطيب المأكولات. إن تجربة تناول الأكلات المحلية في عسير هي بمثابة رحلة يستكشف من خلالها السياح والزوار من السعودية، المنطقة والعالم، نكهات وتراث هذه المنطقة الخلابة والعريقة في المملكة.
وتشهد عسير هذه الأيام نشاطا سياحياً كبيرًا خصوصًا مع إطلاق الهيئة السعودية للسياحة مؤخرا برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"، والذي يمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، ويشمل 7 وجهات من بينها منطقة عسير، هذا بالإضافة إلى تقديم ما يزيد عن 550 تجربة سياحية إلى جانب أكثر من 150 عرضًا خاصًا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.
يذكر أن زيارة المملكة أصبحت أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات، والزيارة، والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.
وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.