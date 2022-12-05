"بندر بن سلمان" يؤكد تطور "التحكيم" في الوطن العربي وخاصة المملكة

القى الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، ونائب رئيس مجلس محافظة مركز القاهرة، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر (دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي) الذي انعقد اليوم 5/12/2022 م في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية ويمتد إلى يوم 6/12/2022 م.
حضر المؤتمر بعض الجهات الدولية من الأمم المتحدة (اليونسترال) والمنظمة الاستشارية القانونية الإفريقية والمجلس الدولي للتحكيم التجاري وممثلو وزارة العدل المصرية وجمع من كبار رجال القانون في العالم العربي والغربي، حيث شارك فيه ما يقارب 300 مشارك.
وأكد في كلمته أهمية دور القضاء والمحاكم وتعاونها مع هيئات التحكيم وتنفيذ الأحكام، مضيفاً: "كانت فكرة مؤتمر شرم الشيخ بالتعاون بيننا وبين الدكتور محمد أبو العينين (رحمه الله) مدير مركز القاهرة للتحكيم لإطلاع القضاة على ما يدور في كواليس هيئات التحكيم، وبيان أنه في الحقيقة مساعد للقضاء وليس منافساً له".
وأردف: "انطلقت هذه المؤتمرات من هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئات الدولية والمنظمات الدولية مما أدى إلى النجاح الكبير له".
وأكد على التطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية التي أصبح لها الدور الريادي في المنطقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث أصبح القاضي في بعض الأحيان يقترح على المتنازعين إحالتهم إلى التحكيم مع عدم وجود شرط للتحكيم.
وذكر أن الشريعة الإسلامية تستوعب الأنظمة العالمية المتطورة حيث لم تقتصر على التحكيم في المسائل التجارية، بل شملت الأحوال الشخصية والجنائية والمدنية وغيرها، مما يجوز في الصلح، وهذا دليل على شمولية الشريعة الإسلامية، والتي تأخذ به المملكة العربية السعودية.
وكرر الشكر لمركز التحكيم في القاهرة والمنظمين على تنظيم المؤتمر.