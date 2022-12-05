"بندر بن سلمان" يؤكد تطور "التحكيم" في الوطن العربي وخاصة المملكة

وأكد على التطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية التي أصبح لها الدور الريادي في المنطقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث أصبح القاضي في بعض الأحيان يقترح على المتنازعين إحالتهم إلى التحكيم مع عدم وجود شرط للتحكيم.