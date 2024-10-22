سدايا ووزارة الصحة تعززان التعاون المشترك في إدارة البيانات الوطنية بالقطاع الصحي بالمملكة

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى الالتزام بالأدوات التنظيمية للبيانات الوطنية في المملكة، وتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية المتعلقة بالبيانات، وتنمية القدرات الوطنية وتطوير المهارات المرتبطة بإدارة البيانات، وذلك وفقًا للأحكام والسياسات المعمول بها، إلى جانب نشر الوعي بأهمية إدارة البيانات ورفع مستوى المعرفة في هذا المجال.