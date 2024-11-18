"العبد الواحد": الإقبال المتزايد على الكليات والمعاهد المهنية يعكس وعي الشباب السعودى

وأشار المهندس العنزي إلى أن الكلية التقنية بالرياض تقدم 19 تخصصًا مختلفًا، جميعها شهدت إقبالًا كبيرًا، مما أدى إلى تحقيق الطاقة الاستيعابية الكاملة. وأكد أن هذا يعكس ثقة الشباب المتزايدة في التعليم التقني والمهني باعتباره بوابة للنجاح وتحقيق الطموحات.