بمشاركة متطوعين.. هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُنظم فعالية تطوعية لإزالة المخلفات

وتهدف الهيئة من خلال حملات النظافة الشاملة "لتتنفس" إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية، ورفع التلوث عن التربة، وحماية الكائنات الفطرية من أضرار المخلفات، فضلًا عن استعادة المشهد الجمالي للثروات الطبيعية، واستعادة التنوع الحيوي في المناطق الطبيعية، وزيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته، وهو ما يُعزز دورها الرائد في تحقيق الاستدامة البيئية لجيل اليوم والأجيال المُستقبلية، وفي إطار حرصها على إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة وتنميتها، وتعزيز العمل التطوعي البيئي في المحمية وفق أفضل الممارسات العالمية.