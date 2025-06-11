بالطيب والأدهان الفاخرة .. المسجد النبوي يستقبل ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج

وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم لما وجدوه من حفاوة الاستقبال، مؤكدين أن لحظة دخولهم للمسجد النبوي بعد أداء الركن الخامس كانت من أجمل اللحظات التي ستظل راسخة في أذهانهم.