بالطيب والأدهان الفاخرة .. المسجد النبوي يستقبل ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج

استقبل المسجد النبوي الشريف ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، في مشهد مفعم بالأمن والإيمان.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المبذولة لإبراز مظاهر العناية بضيوف الرحمن، وجُهزت مواقع الاستقبال داخل المسجد النبوي بروائح الطيب الفاخر، وتوفير أفضل أنواع الأدهان، في صورة تعبّر عن روحانية المكان وكرم الضيافة.
وأعرب عدد من الحجاج عن امتنانهم لما وجدوه من حفاوة الاستقبال، مؤكدين أن لحظة دخولهم للمسجد النبوي بعد أداء الركن الخامس كانت من أجمل اللحظات التي ستظل راسخة في أذهانهم.
يُذكر أن استقبال الحجاج في المسجد النبوي يأتي امتدادًا لبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز تجربة الزائر في المدينة المنورة، بما يليق بمكانة المسجد النبوي ومكانة ضيوف الرحمن في قلوب أبناء هذه البلاد المباركة.