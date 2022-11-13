جدة.. اجتماع مفتوح لـ"التعاون الإسلامي" لبحث "الانتهاكات ضد الروهينغيا"

عقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا، اجتماعًا مفتوح العضوية، بمقر المنظمة بجدة، برئاسة النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا الوزير داودا جالو.