جدة.. اجتماع مفتوح لـ"التعاون الإسلامي" لبحث "الانتهاكات ضد الروهينغيا"

عقدت اللجنة الوزارية المخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا، اجتماعًا مفتوح العضوية، بمقر المنظمة بجدة، برئاسة النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا الوزير داودا جالو.
وألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كلمة استعرض خلالها الخطوات العملية التي اتخذتها المنظمة لتوعية المجتمع الدولي بمحنة الروهينغيا، وأكد التزام المنظمة القوي بمبادئ العدالة والمساءلة.
وأشاد بالدور الرائد لجمهورية غامبيا في القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية؛ معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لقضية الروهينغيا.
وقام الوزير داودا جالو المدعي العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المخصصة، بتقديم إحاطة للاجتماع حول الوضع الحالي للقضية المعروضة على محكمة العدل الدولية.
وناقش المشاركون في الاجتماع المستجدات المتعلقة بالقضية وجهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.