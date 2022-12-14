اتفاقية بين "المزيني" و"جامعة المجمعة" لتدريبٍ منتهٍ بالتوظيف بمجال التسويق والتطوير العقاري

امتدادًا لمبادراتها ضمن المسؤولية الاجتماعية، وقّعت شركة المزيني العقارية، مذكرة تعاون مع جامعة المجمعة؛ بهدف التدريب المنتهي بالتوظيف في مجال التسويق والتطوير العقاري.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي بن محمد الشهري، ورئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل.
وقد مثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية: عميد الكلية التطبيقية الدكتور شادي بن عبدالله الشويعر، ومن شركة المزيني العقارية المدير التنفيذي للشؤون القانونية ماجد بن عبدالله العلي.
وتُعد مذكرة التعاون بين الجامعة وشركة المزيني العقارية، تجسيدًا وتعزيزًا لروح الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، والتي تتبلور من خلال تقديم خدمات التدريب والتوظيف لخريجي الدبلومات، وتبادل الخبرات المتنوعة، والتأسيس للشراكة المجتمعية، وخدمات الاستشارات؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا نحو رفع مهارات الكفاءات البشرية الوطنية وتعزيزها، وتدعيم جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضح العضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي الشهري، أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من إيماننا الراسخ بأهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقنا، والدور البنّاء الذي تلعبه شركات التطوير العقاري في تنمية المجتمع على كل الأصعدة.
وأضاف "الشهري": ستواصل المزيني العقارية تقديم الدعم لرعاية الفعاليات المجتمعية والمبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في شتى القطاعات؛ من أجل المساهمة في تعزيز تأثيرها الإيجابي على الأفراد والبيئة والمجتمع.
يُذكر أن شركة المزيني العقارية لها عدة إسهامات في رعاية الملتقيات والفعاليات الوطنية في عدة مجالات شملت التطوير العقاري بمختلف مناطق المملكة وفي مجال تطوير الموارد البشرية وقياداتها.