اتفاقية بين "المزيني" و"جامعة المجمعة" لتدريبٍ منتهٍ بالتوظيف بمجال التسويق والتطوير العقاري

وتُعد مذكرة التعاون بين الجامعة وشركة المزيني العقارية، تجسيدًا وتعزيزًا لروح الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، والتي تتبلور من خلال تقديم خدمات التدريب والتوظيف لخريجي الدبلومات، وتبادل الخبرات المتنوعة، والتأسيس للشراكة المجتمعية، وخدمات الاستشارات؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا نحو رفع مهارات الكفاءات البشرية الوطنية وتعزيزها، وتدعيم جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.