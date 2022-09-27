"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدًا بديلًا لنظر الدعوى ضد "معكفي"

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرًا لتغيب المتهم/ عادل أحمد عمر معكفي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة (4156926158) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/11/21هـ, وتاريخ 1443/03/06هـ, وتاريخ 1443/05/10هـ, وتاريخ 1443/07/19هـ, وتاريخ 1443/10/09هـ, وتاريخ 1443/11/30هـ, وتاريخ 1444/01/06هـ, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1444/03/08هـ, الساعة التاسعة صباحًا.