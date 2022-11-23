"واشنطن بوست": الانتصار السعودي يوحد الجماهير العربية والإسلامية في عواصم العالم

من جانب آخر، تغنّت الصحف العالمية بالانتصار السعودي على منتخب الأرجنتين، وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا حمل عنوان "فوز السعودية بكأس العالم على الأرجنتين يوحّد الشرق الأوسط المنقسم بالاحتفالات"، حيث ألقت الضوء على أن "نتيجة 2-1 احتفل بها المسلمون والعرب في كل مكان على أنها انتصار لهم.