"واشنطن بوست": الانتصار السعودي يوحد الجماهير العربية والإسلامية في عواصم العالم

وحّد فوز منتخب المملكة العربية السعودية، البِلدان العربية والإسلامية في مجال الرياضة وبخاصة العربية؛ حيث احتفلت الجماهير عبر المسيرات وحمل الأعلام السعودية والطواف بها في الشوارع والميادين العامة، وهي تمجد الانتصار السعودي المبهر على بطلة العالم لنسختين المنتخب الأرجنتيني، المرشح الأول لحصد اللقب العالمي.
وبعد هذا الانتصار العالمي الذي تحدّث عنه العالم، أصدر خادم الحرمين قراره بإجازة يوم واحد اليوم الأربعاء، لجميع القطاعات الحكومية والأهلية احتفاءً بهذا الانتصار.
ونشر الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز عبر حسابه بـ"تويتر" فرحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يتابع المباراة بكل اهتمام، وفرحة سموه الكبيرة مع أصحاب السمو الأمراء بالانتصار السعودي الكبير.
من جانب آخر، تغنّت الصحف العالمية بالانتصار السعودي على منتخب الأرجنتين، وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرًا حمل عنوان "فوز السعودية بكأس العالم على الأرجنتين يوحّد الشرق الأوسط المنقسم بالاحتفالات"، حيث ألقت الضوء على أن "نتيجة 2-1 احتفل بها المسلمون والعرب في كل مكان على أنها انتصار لهم.
وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وجد الناس الفخر والسعادة في فوز السعودية على فريق اشتهر بأنه أقوى بكثير".
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه: "صدمة عدم التصديق كان رد فعل مشجعي الأرجنتين بعد أن عانى ليونيل ميسي وزملاؤه من أكبر الاضطرابات في تاريخ كأس العالم بهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السعودي".